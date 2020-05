Corea del Nord: Usa, Pyongyang “non coopera pienamente” a lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato ieri, 13 maggio, di aver classificato la Corea del Nord e quattro altri paesi come Stati che “non cooperano pienamente” agli sforzi degli Usa contro il terrorismo. Tale decisione comporta il divieto di vendita di sistemi e servizi per la difesa ai paesi in questione. Per quanto riguarda la Corea del Nord, il pronunciamento del dipartimento di Stato costituisce la riconferma di una decisione assunta per la prima volta nel 1997, nell’ambito dell’Arms Export Control Act, la legge Usa sul controllo delle esportazioni di armamenti. Da allora, tale decisione è stata confermata ogni anno. Gli altri quattro paesi interessati dal medesimo provvedimento sono Iran, Siria, Venezuela e Cuba. In una nota, il dipartimento di Stato Usa cita l’asilo fornito dalla Corea del Nord a quattro dirottatori di un volo della Japan Airline negli anni Settanta del secolo scorso, e i rapimenti di Stato di cittadini giapponesi e sudcoreani effettuati dal Nord sempre in quegli anni. (segue) (Nys)