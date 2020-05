Corea del Nord: Usa, Pyongyang “non coopera pienamente” a lotta al terrorismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova struttura nei pressi dell’aeroporto di Pyongyang è quasi certamente connessa al programma balistico della Corea del Nord. E’ la conclusione raggiunta dal Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank con sede a New York che ha condotto analisi di fotografie scattate da satelliti commerciali. La struttura in questione e un vicino sito sotterraneo sarebbero in grado di ospitare i più grandi missili balistici intercontinentali nell’arsenale della Corea del Nord, che secondo gli esperti Usa sono in grado di veicolare testate convenzionali o nucleari sull’intero territorio nazionale statunitense. Secondo un rapporto pubblicato dal Csis lo scorso 5 maggio, il sito è in costruzione dal 2016, e include un vasto terminare ferroviario coperto, oltre ad una serie di edifici connessi direttamente da linee stradali. Il complesso sorge non lontano da una serie di stabilimenti per la produzione di componenti per missili balistici noti agli Stati Uniti. “Prese nel loro insieme, queste caratteristiche suggeriscono che la struttura sia concepita per il supporto alle operazioni con missili balistici”, afferma il Csis, che ha battezzato il sito “Struttura per il supporto dei missili balistici di Sil-li”. (Nys)