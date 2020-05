India: lo stabilimento di Lg Chem ha operato senza permessi per 23 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento operato in India da Lg Polymers, controllata del colosso petrolchimico sudcoreano Lg Chem, protagonista il 7 maggio di un grave incidente costato la vita a 12 persone, ha operato per ben 23 anni senza i necessari permessi ed autorizzazioni ambientali. Lo scrive la stampa sudcoreana, che cita le prime conclusioni delle indagini relative all’incidente, causato da una fuga di gas tossici. La scoperta espone le gravi falle della legislazione ambientale indiana. E’ stata la stessa Lg Polymers ad ammettere, il 10 maggio dello scorso anno, di aver operato lo stabilimento sin dal 1997 senza mai ottenere la certificazione di impatto ambientale. L’ammissione è contenuta in un documento consegnato all’Autorità per la valutazione di impatto ambientale indiana, parte di una richiesta di Lg Polymers per una ulteriore espansione dello stabilimento. Nel documento, Lg Polymers scrive che “ad oggi, la nostra industria non dispone di autorizzazioni ambientali valide (…) per proseguire le operazioni”. La legge indiana classifica gli stabilimenti petrolchimici come industrie pericolose, e vincola le loro attività ad autorizzazioni ambientali emesse dal ministero dell’Ambiente, a seguito di una valutazione d’impatto su suolo, acqua e aria e di consultazioni con le comunità vicine agli stailimenti. (segue) (Git)