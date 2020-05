India: lo stabilimento di Lg Chem ha operato senza permessi per 23 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidente, causato da una fuga di gas, ha causato 12 vittime e centinaia di feriti e intossicati, più di venti dei quali in gravi condizioni. Secondo I dati forniti dall’Andhra Medical College, 193 persone, tra cui 47 bambini, sono ricoverati al King George Hospital e altre cento in altri ospedali della zona. La sostanza nociva che si è diffusa nell’ambiente è lo stirene, un idrocarburo utilizzato per la preparazione di materie plastiche. Il capo della polizia di Vishakhpatnam, R. K. Meena, ha assicurato che la situazione ora è sotto controllo nello stabilimento. Sul posto sono intervenute squadre della Forza nazionale di risposta ai disastri (Ndrf) e dell’Istituto nazionale di ricerca di ingegneria ambientale (Neeri). Dal sopralluogo è emerso un guasto tecnico. Il ministero dell’Interno ha emesso un avviso pubblico sul comportamento da adottare. La Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc) ha chiesto un rapporto dettagliato sulla vicenda. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, attraverso il portavoce Stephane Dujarric, insieme alle condoglianze ha espresso la necessità che venga fatta chiarezza con indagini accurate. (Git)