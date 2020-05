Usa: direttore intelligence rivela nomi di funzionari di Obama coinvolti nell’”unmasking” di Flynn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore facente funzioni dell’Agenzia di intelligence nazionale statunitense, Richard Grenell, ha inviato a due senatori repubblicani una lista di 39 ex funzionari dell’amministrazione presidenziale Obama potenzialmente coinvolti nel cosiddetto “unmasking” del primo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Michael Flynn. Lo riferisce il quotidiano “Politico”, che ha ottenuto una copia del documento: in esso compaiono, tra gli altri, i nomi dell’ex direttore dell’Intelligence nazionale James Clapper, divenuto poi uno dei più vocali detrattori del presidente Trump; dell’ex direttore dell’Fbi james Comey; dell’ex capo del personale della Casa Bianca, Denic McDonough; l'allora ambasciatore Usa in Italia, John Phillips; e persino quello dell’ex vicepresidente Usa Joe Biden, candidato di fatto del Partito democratico alle prossime elezioni presidenziali. L’invio della lista è parte di una offensiva sempre più furiosa da parte dell’amministrazione Trump per far luce sulle origini dello scandalo “Russiagate”, che ha paralizzato l’attuale amministrazione presidenziale per quasi tre anni. (segue) (Nys)