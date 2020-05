Usa: direttore intelligence rivela nomi di funzionari di Obama coinvolti nell’”unmasking” di Flynn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti polemiche legate alla pubblicazione di documenti dell’Fbi che dimostrerebbero la volontà di “incastrare” Flynn, inizialmente condannato per attività di lobbying non autorizzate con governi stranieri, e recentemente scagionato dal dipartimento di Giustizia, si uniscono a quello che Trump e i suoi sostenitori hanno già battezzato “Obamagate”: la divulgazione di documenti e resoconti che dimostrerebbero come l’amministrazione Obama si sia attivata, a pochi giorni dall’insediamento di Trump, per celare informazioni di intelligence ed ostacolare l’attività di governo dell’attuale amministrazione. La lista inviata da Grenell include i nomi di funzionari dell’ex amministrazione Obama che avrebbero ordinato la rimozione degli “omissis” sulla documentazione relativa alle indagini sul Russiagate. Tale operazione ha portato alla divulgazione alla stampa Usa dei nomi di Flynn e altre figure vicine a Trump alla vigilia e dopo l’insediamento del presidente alla Casa Bianca, alimentando lo scandalo “Russiagate” sino alla nomina del procuratore speciale Robert Mueller; l’indagine di Mueller, durata oltre due anni, non ha riscontrato evidenze di collusione tra la campagna di Trump e la Russia, ma ha comunque rappresentato un gravissimo danno d’immagine e legittimità per il presidente in carica. (Nys)