Corea del Sud-Cina: Xi ha riferito a Moon di voler visitare Seul

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, intende recarsi in visita in Corea del Sud entro la fine del 2020. Lo ha dichiarato lo stesso Xi al suo omologo sudcoreano, Moon Jae-in, nel corso della conversazione telefonica intrattenuta dai due leader ieri, 13 maggio, e incentrata sul contrasto alla pandemia di coronavirus. Secondo il portavoce di Moon, Kang Min-seonk, il presidente sudcoreano ha replicato che una visita di Xi in Corea del Sud sarebbe “più importante di qualunque altra cosa” per l’avanzamento delle relazioni tra i rispettivi paesi. I due capi di Stato hanno concordato di proseguire le consultazioni affinché la visita del presidente cinese possa concretizzarsi “nei tempi appropriati”, appena stabilizzata l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus. Xi aveva inizialmente pianificato una visita in Corea del Sud entro la prima metà del 2020, ma la crisi sanitaria globale ha costretto i due paesi a rivedere le loro agende diplomatiche. (segue) (Git)