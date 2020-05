Corea del Sud-Cina: Xi ha riferito a Moon di voler visitare Seul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conversazione intrattenuta ieri, Moon e Xi hanno concordato che la cooperazione tra Cina e Corea del Sud contro la pandemia di coronavirus è efficace e ha dato un buon esempio di cooperazione per la lotta globale contro la malattia. "La Cina e la Corea del Sud hanno creato un meccanismo congiunto di cooperazione sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia e nessuno dei due paesi ha registrato un singolo caso importato dall'altro", ha osservato Xi. Moon, da parte sua, ha affermato che il suo paese e la Cina hanno adottato approcci e misure simili nella lotta contro Covid-19 e che la loro cooperazione anti-epidemia è stata fruttuosa. In particolare, ha osservato, i due paesi hanno creato una "corsia preferenziale" per consentire l'ingresso reciproco agli uomini d'affari per garantire il buon funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento. Tale azione, secondo Moon, ha inviato un segnale forte sulla solidarietà e cooperazione fra i due paesi e ha anche presentato un buon modello per il mondo. (segue) (Git)