Filippine: il parlamento concede una franchigia all’emittente televisiva Abs-Cbn (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la cessazione delle trasmissioni da parte della principale emittente televisiva delle Filippine, esito di una vera e propria campagna di boicottaggio da parte dell’amministrazione del presidente Rodrigo Duterte, che ha bloccato per anni il rinnovo delle licenze della società. “Siamo preoccupati dalla situazione riguardante Abs-Cbn”, ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, lo scorso 7 maggio. “I media indipendenti giocano un ruolo fondamentale nel facilitare lo scambio aperto di informazioni e idee, necessario a mantenere le società democratiche libere, prospere e solide”, ha dichiarato la portavoce. Ortagus ha anche sottolineato l’importanza dei media per la promozione della salute pubblica nell’attuale contesto di crisi pandemica globale. Le Filippine sono una ex colonia ed alleato degli Stati Uniti, ma le relazioni diplomatiche si sono complicate dopo l’elezione del presidente Rodrigo Duterte. Lo scorso Febbraio, Manila ha intrapreso il processo per l’uscita dal Visiting Forces Agreement (Vfa), accordo che fa pilastro alla cooperazione tra i due paesi nel campo della difesa. (Fim)