Caucaso: Bers taglia le prospettive di crescita per la regione, prevista ripresa nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha tagliato le sue previsioni di crescita economica per il 2020 per Armenia, Azerbaigian e Georgia a causa degli effetti provocati dalla crisi del coronavirus. La Bers, tuttavia, si aspetta una ripresa nei paesi del Caucaso meridionale il prossimo anno. La crescita del prodotto interno lordo (Pil) della Georgia dovrebbe scendere del 5,5 per cento nel 2020, prima di rimbalzare a circa il 5,5 per cento nel 2021, si legge nel rapporto pubblicato ieri, in cui si spiega che l'economia è stata gravemente colpita dalle restrizioni ai trasporti che limitano i viaggi e le opportunità del settore turistico. "Con entrate turistiche pari a quasi un quinto del Pil, l'impatto negativo sarà diffuso in molti settori" dell’economia georgiana, ha riferito la banca. Il recupero dipenderà dal "graduale allentamento delle misure interne per contenere il virus e da un ritorno alla normalità durante la seconda metà dell'anno", si legge ancora nel rapporto. Per l'Armenia la Bers prevede che l'economia si dovrebbe contrarre del 3,5 per cento nel 2020 a causa della combinazione fra le incertezze globali e il calo della e la volatilità dei prezzi delle materie prime, per poi tornare a crescere del 5,5 per cento nel 2021. (segue) (Res)