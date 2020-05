Caucaso: Bers taglia le prospettive di crescita per la regione, prevista ripresa nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Bers, l'economia armena risentirà "direttamente attraverso una diminuzione delle esportazioni, che sono dominate dal rame e altri prodotti minerari, e indirettamente attraverso i legami economici con la Russia”. Sono tanti, per esempio, i cittadini armeni che risiedono e lavorano in Russia: l’interruzione lavorativa di un mese imposta dalle autorità per contenere la diffusione del Covid-19 potrebbe riflettersi in una “flessione delle rimesse" che queste persone inviano ai loro familiari tutt’ora residenti in Armenia. Infine, per quanto riguarda, l’Azerbaigian si stima una contrazione economica del 3 per cento per l’anno corrente, determinata soprattutto dal calo della domanda estera e interna. Il Pil azerbaigiano, tuttavia, dovrebbe tornare a crescere del 3 per cento l'anno prossimo, ha riferito la Bers. (Res)