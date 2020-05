Possibile disgelo tra Cina e Corea del Sud, Xi Jinping intende visitare Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, intende recarsi in visita in Corea del Sud entro la fine del 2020. Lo ha dichiarato lo stesso Xi al suo omologo sudcoreano, Moon Jae-in, nel corso della conversazione telefonica intrattenuta dai due leader ieri, 13 maggio, e incentrata sul contrasto alla pandemia di coronavirus. Secondo il portavoce di Moon, Kang Min-seonk, il presidente sudcoreano ha replicato che una visita di Xi in Corea del Sud sarebbe “più importante di qualunque altra cosa” per l’avanzamento delle relazioni tra i rispettivi paesi. I due capi di Stato hanno concordato di proseguire le consultazioni affinché la visita del presidente cinese possa concretizzarsi “nei tempi appropriati”, appena stabilizzata l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus. Xi aveva inizialmente pianificato una visita in Corea del Sud entro la prima metà del 2020, ma la crisi sanitaria globale ha costretto i due paesi a rivedere le loro agende diplomatiche.Durante la conversazione intrattenuta ieri, Moon e Xi hanno concordato che la cooperazione tra Cina e Corea del Sud contro la pandemia di coronavirus è efficace e ha dato un buon esempio di cooperazione per la lotta globale contro la malattia. "La Cina e la Corea del Sud hanno creato un meccanismo congiunto di cooperazione sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia e nessuno dei due paesi ha registrato un singolo caso importato dall'altro", ha osservato Xi. Moon, da parte sua, ha affermato che il suo paese e la Cina hanno adottato approcci e misure simili nella lotta contro Covid-19 e che la loro cooperazione anti-epidemia è stata fruttuosa. In particolare, ha osservato, i due paesi hanno creato una "corsia preferenziale" per consentire l'ingresso reciproco agli uomini d'affari per garantire il buon funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento. Tale azione, secondo Moon, ha inviato un segnale forte sulla solidarietà e cooperazione fra i due paesi e ha anche presentato un buon modello per il mondo.Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha elogiato la risposta del suo paese alla crisi pandemica globale durante un discorso rivolto al paese in occasione del terzo anniversario del suo insediamento alla Casa Blu, questa settimana. Nel corso del suo intervento, Moon ha illustrato la propria visione per l’ascesa del paese come attore di riferimento sul palcoscenico globale nell’era post-coronavirus. “Trasformeremo questa crisi in un’opportunità”, ha dichiarato il presidente sudcoreano. “Ne faremo una forza trainante per cogliere nove opportunità e sviluppo”. Moon ha sottolineato che il paese è già emerso come riferimento a livello mondiale “nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia”, e si è detto convinto che Seul saprà imporsi come “standard globale” anche sul fronte della progressiva transizione alla normalità. Riferendosi al nuovo focolaio di infezione da Covid-19 emerso a Seul, il presidente ha invitato all’attenzione ma anche alla calma: “Anche durante la fase di staiblizzazione, situazioni simili possono emergere in qualunque momento e in qualsiasi luogo, specie se chiuso e affollato”, ha detto il presidente sudcoreano.Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno messo in guardia dal rischio di una “seconda ondata di contagi, dopo il balzo inatteso dei nuovi casi di infezione giornalieri registrato in quel paese ieri, 10 maggio. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud (Kcdc) hanno confermato ben 34 nuovi casi di contagio nella sola giornata di ieri, il dato più elevato registrato in quel paese da un mese a questa parte. I nuovi contagi sono tutti parte di un nuovo focolaio individuato presso un gruppo di locali notturni di Seul, che le autorità hanno già chiuso per frenare la propagazione del virus. La scorsa settimana la Corea del Sud aveva azzerato i contagi, tanto che il governo del presidente Moon Jae- in aveva autorizzato un allentamento delle già blande misure di distanziamento sociale in vigore sul territorio nazionale. “Non sarà finita sino a che sarà finita”, ha commentato proprio oggi il presidente Moon nel corso di un messaggio televisivo al paese. Secondo il presidente, il nuovo focolaio di contagi evidenzia che il virus può propagarsi rapidamente in qualunque momento; Moon ha messo in guardia dal rischi di una “seconda ondata” di contagi il prossimo autunno.Il governo della Corea del Sud ha annunciato la scorsa settimana un allentamento delle restrizioni alle attività sociali ed economiche introdotte in quel paese per contrastare la pandemia di coronavirus, a seguito del progressivo azzeramento del numero dei contagi registrato dal paese negli ultimi giorni. Il governo ha annunciato il passaggio a un sistema di “quarantena quotidiana”, con la fine di tutte le misure private di distanziamento sociale a partire dal 6 maggio. Il graduale ritorno alla normalità è iniziato con il rientro a scuola degli alunni di scuola primaria e secondaria; la riapertura di musei e strutture sportive avverrà in maniera progressiva, anche per venire incontro allo stress crescente causato alla popolazione dalle misure di distanziamento sociale. La Corea del Sud ha combattuto il picco dei contagi alla fine di febbraio, ed ha reagito alla fine del mese successivo varando una serie di linee guida di distanziamento sociale, che però anno limitato l’isolamento domestico ai soli soggetti a rischio a causa della presenza di contagiati tra i loro contatti diretti. Il paese ha registrato in tutto 10.801 contagi dall’inizio dell’emergenza, ma da settimane ha visto scivolare i nuovi contagi giornalieri a 10 o meno. Il governo sudcoreano tenterà ora di minimizzare le ricadute economiche dell’emergenza sanitaria. (Res)