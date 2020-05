Corea del Sud: governo punta a creare altri 1,56 milioni di posti di lavoro pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende creare altri 1,56 milioni di posti di lavoro nel settore pubblico. Lo ha annunciato oggi, 14 maggio, il ministro delle Finanze di quel paese, Hong Nam-ki, commentando i dati ufficiali che certificano il crollo dell’occupazione più grave da 21 anni a questa parte, a causa della pandemia di coronavirus. Hong ha dichiarato che il governo appronterà a breve una serie di piani tesi a mitigare le ricadute dell’emergenza sanitaria globale sul mercato occupazionale. Circa un milione di dipendenti pubblici sudcoreani non sono ancora potuti tornare al lavoro a causa delle regole di distanziamento sociale adottate nel paese per far fronte alla pandemia. Il ministro ha dichiarato che il governo opererà a breve un ulteriore allentamento delle misure emergenziali, per consentire il ritorno al lavoro di tutti i dipendenti pubblici. Il governo intende anche incoraggiare le aziende pubbliche a creare 550mila nuovi posti di lavoro per i giovani. Ieri, 13 maggio, il governo sudcoreano ha presentato i dati relativi all’occupazione nel mese di aprile, che è stato segnato dal crollo dell’impiego più marcato dal 1999 ad oggi. Il numero degli occupati è calato ad aprile a 26,56 milioni, 476mila unità in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è calato dell’1,6 per cento. Dall’avvento al governo del presidente Moon Jae-in, il settore pubblico ha giocato un ruolo di primo piano nel sostegno e aumento dell’occupazione nel paese. (segue) (Git)