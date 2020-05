Hong Kong: attivisti pro-democrazia inscenano proteste nel compleanno dell’Ad Lam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine di Hong Kong sono intervenuto in forze ieri, 13 maggio, per disperdere una serie di manifestazioni di protesta da parte di gruppi indipendentisti e pro-democrazia, in occasione del compleanno del capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. I manifestanti puntavano a trasformare decine di centri commerciali in luoghi di assembramento per intonare la canzone “Gloria ad Hong Kong”, divenuta nel tempo una sorta di inno del movimento anti-governativo cittadino. Centinaia di persone si sono riunite in vari punti della città, prima dell’intervento della polizia, che è sfociato in diverbi e tafferugli. I manifestanti hanno sgomberato volontariamente i centri commerciali, ma i disordini si sono protratti nelle strade adiacenti. Gli eventi di ieri hanno confermato il ritorno alla violenza che ha attraversato Hong Kong da marzo dello scorso anno, e che era stata temporaneamente arrestata dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Domenica, 10 maggio, la polizia di Hong Kong ha effettuato 230 arresti, un dato senza precedenti dalle ultime manifestazioni su larga scala dello scorso dicembre. Proprio il 10 maggio, tafferugli tra manifestanti e forze dell’ordine hanno coinvolto diverse famiglie con figli che avevano interrotto il distanziamento sociale in occasione della Festa della mamma; diverse persone sono dovute ricorrere all’assistenza medica. (segue) (Cip)