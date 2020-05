Hong Kong: attivisti pro-democrazia inscenano proteste nel compleanno dell’Ad Lam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi membri del gabinetto esecutivo di Hong Kong si sono impegnati a rilanciare l’azione decisionale nelle loro aree di competenza, che includono la tecnologia, la finanza, la cultura e lo sport. Tra le nuove nomine spicca quella di Patrick Nip Tak-kuen, incaricato di supervisionare la pubblica amministrazione. Sino a ieri, Nip serviva nell’amministrazione Lam come segretario per gli affari costituzionali e della terraferma: un ruolo di primissimo piano nel contesto delle tensioni sociali, politiche e istituzionali dello scorso anno, ed anche per le polemiche innescate negli ultimissimi giorni dall’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, alle dipendenze del Consiglio di Stato cinese: quest’ultimo ha rivendicato pubblicamente il proprio ruolo di supervisione attiva sulla regione speciale, suscitando una dura reazione da parte delle forze indipendentiste dell’isola. Lam ha però negato che la riassegnazione di Nip abbia a che fare con tale episodio, ed ha aggiunto che il funzionario non sarà responsabile delle questioni disciplinari relative alla pubblica amministrazione. Dall’inizio delle proteste anti-governative, a giugno dello scorso anno, molti dipendenti pubblici di orientamento pro-democratico hanno infatti istituito un sindacato per coordinare la loro azione di protesta contro l’amministrazione, e diversi sono stati arrestati durante le manifestazioni anche violente susseguitesi ad Hong Kong. (segue) (Cip)