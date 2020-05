Hong Kong: attivisti pro-democrazia inscenano proteste nel compleanno dell’Ad Lam (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee in persona ha inviato un proprio editoriale alla “Washington Post”, avvertendo che qualunque tentativo del governo di circoscrivere ulteriormente i diritti civili, tramite l’introduzione di norme contro “la sedizione, la sovversione e il furto di segreti di Stato”, non farebbe che innescare proteste violente simili a quelle che lo scorso anno sono culminate in oltre 7mila arresti, e causare nuove morti ad Hong Kong. “La repressione di Pechino ha spinto milioni di cittadini di Hong Kong a scendere in strada e sostenere candidati pro-democrazia alle elezioni per i consigli distrettuali dello scorso novembre”, ha scritto Lee nel suo editoriale. “Ora Pechino ha nominato Luo Huining, un fautore della linea dura, per guidare il suo braccio locale, l’Ufficio di collegamento cinese. (Luo) è ricorso a un videomessaggio per chiedere ad Hong Kong di varare nuove leggi di ‘sicurezza nazionale’”. Già nel 2003 l’amministrazione di Hong Kong aveva tentato di introdurre un provvedimento di legge di tale tenore, noto come “Articolo 23”, ma aveva infine desistito a fronte di massicce proteste popolari. (Cip)