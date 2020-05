Malesia: polemiche per divieto dibattito parlamentare imposto dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Malesia terrà una seduta di un solo giorno il prossimo 18 maggio, nonostante le sollecitazioni della coalizione di partiti di opposizione progressisti, Pakatan Harapan, di estendere i lavori parlamentari anche ai giorni successivi. Lo ha annunciato tramite una nota Datuk Takiyuddin Hassan, ministro del dipartimento del Primo ministro malese. Il funzionario ha affermato che il governo ha preso atto della richiesta delle forze progressiste di estendere i lavori parlamentari per un periodo di due settimane, ma ha stabilito altrimenti alla luce dell’emergenza sanitaria in corso nel paese e a livello globale. “Alla luce dell’impatto della Covid-19 sugli individui, gli affari e le aziende, il governo ha anche deciso di presentare i nuovi disegni di legge al parlamento nel mese di giugno”. La prima seduta annuale del parlamento malese, già rinviata al 9 marzo a seguito della crisi istituzionale culminata nella formazione del nuovo esecutivo, è stata ulteriormente prorogata al mese di maggio a causa dell’emergenza sanitaria in corso nel paese. (segue) (Fim)