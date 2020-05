Malesia: polemiche per divieto dibattito parlamentare imposto dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governo degli Stati federali della Malesia rischiano di subire azioni legali, specie da parte di grandi attori industriali, se contrasteranno la riapertura delle attività economiche bloccate per settimane a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio internazionale e dell’industria della Malesia, Mohamed Azmin Ali. Il ministro ha diffuso una nota oggi, 5 maggio, nella quale punta l’indice contro le resistenze di alcuni Stati malesi al riavvio delle attività produttive. “Le loro azioni non si fondano su una autorità legale legittima, e sono contrarie alla politica del governo federale, specie se si considera che quest’ultima è già stata convertita in legge ed è dunque vincolante sull’intero territorio nazionale”. A partire da ieri, 4 maggio, le aziende di quasi tutti i settori dell’economia malese hanno ricevuto il via libera alla riapertura, a seguito di una decisione adottata dal governo malese lo scorso 19 aprile. Azmin ha dichiarato che la decisione è stata il culmine di una valutazione attenta e rigorosa dei rischi sanitari. (segue) (Fim)