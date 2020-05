Decreto Rilancio: Conte, proporrò di adottare decreto e non più dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm, ha spiegato che "da domani inizieremo a lavorare al nuovo dpcm visto che le misure scadono il 18 maggio: però anticipo che proporrò ai ministri di adottare un decreto legge" e non più un dpcm "che sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere ancora più intensamente il Parlamento e perché siamo in una fase di allentamento delle misure". (Rin)