Usa: andranno segnalati i casi di una malattia infiammatoria nei bambini associata al Covid-19

- I dirigenti della Sanità degli Stati Uniti hanno dichiarato oggi che emetteranno un avviso, diretto ai medici di tutto il Paese, di segnalare i casi di una rara sindrome infiammatoria potenzialmente letale associata al Covid-19 nei bambini. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'allerta dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) verrà rilasciata mercoledì o giovedì, ha detto un portavoce dell'agenzia in un comunicato via e-mail. Gli scienziati statunitensi stanno cercando di comprendere una sindrome infiammatoria associata al coronavirus che ha colpito i bambini in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. A New York, l'emittente "Cnn" riporta che oltre 100 bambini hanno sviluppato la sindrome, che può verificarsi giorni o settimane dopo la malattia Covid-19. Almeno tre bambini sono morti. Tutti e tre sono risultati positivi al nuovo coronavirus o presentavano anticorpi contro di esso, suggerendo che la sindrome è collegata al COVID-19. La sindrome condivide sintomi con shock tossico e malattia di Kawasaki, con sintomi come febbre, eruzioni cutanee, gonfiore delle ghiandole e, nei casi più gravi, infiammazione delle arterie del cuore.(Nys)