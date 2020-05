Usa: l'allarme di Jerome Powell gela Wall Street, Dow Jones a meno 2,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è stata soprattutto l'analisi del quadro economico a far preoccupare gli investitori. Secondo il presidente della Fed, il futuro resta confuso e i tempi della ripartenza saranno lunghi. ​"La ripresa dell'economia potrebbe richiedere tempo per accumulare slancio e il passare del tempo può trasformare i problemi di liquidità in problemi di solvibilità", ha detto intervenendo al Peterson Institute. Lo scenario resta caratterizzato dalla profonda incertezza. "​Sebbene la risposta economica sia stata tempestiva e opportunamente ampia, potrebbe non essere il capitolo finale, dato che il percorso da seguire è al contempo altamente incerto e soggetto a significativi rischi al ribasso", ha spiegato Powell. (Nys)