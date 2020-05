Usa-Canada: fonti stampa, divieto ai viaggi non essenziali esteso fino al 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada e gli Stati Uniti sembrano propensi a estendere il divieto ai viaggi non essenziali fino al 21 giugno, in attesa di placare la pandemia di coronavirus, secondo quanto riferito dal quotidiano "Globe and Mail". I due vicini hanno concordato il 18 aprile di estendere le restrizioni alle frontiere fino al 21 maggio, poiché i casi di malattia continuano ad aumentare in entrambe le nazioni. Il Canada sta facendo pressioni affinché le misure restino in vigore per un altro mese. "È troppo presto per eliminare le restrizioni, quindi stiamo lavorando per un'estensione", ha affermato una fonte del governo canadese, descrivendo i colloqui con Washington come positivi. A Washington, un funzionario degli Stati Uniti ha confermato che le due parti avrebbero concordato un'estensione di 30 giorni. (segue) (Nys)