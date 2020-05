Coronavirus: Usa, 83.356 morti su 1.381.696 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 83.356 morti per coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 1.381.696 i contagi, secondo i dati forniti oggi dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nelle ultime 24 ore i contagi sono 12.320 e almeno mille i morti. La frontiera tra Stati Uniti e Canada resterà chiusa per i “viaggi non essenziali” almeno fino al prossimo 21 giugno per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Gli Stati Uniti restano al primo posto nel mondo per numero di morti e di contagi, rispettivamente circa un quarto e un terzo del totale mondiale. (Nys)