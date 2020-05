Usa: Trump, la nuova proposta di stimolo economico dei Democratici è "morta in partenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto mercoledì che un pacchetto di aiuti di coronavirus da oltre 3 mila miliardi di dollari proposto dai Democratici alla camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è morta in partenza. Trump stava parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Lo riporta la stampa internazionale. La proposta democratica, che include finanziamenti per Stati federali, imprese, sostegno alimentare e famiglie, è stata rapidamente respinta dal leader della maggioranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, e diversi esponenti di spicco del suo partito, prima ancora della formale discussione parlamentare. Rivolgendosi ai giornalisti dopo un incontro a porte chiuse con altri dirigenti repubblicani, McConnell ha ribadito che i conservatori restano decisi a bloccare qualunque provvedimento che col pretesto dell’emergenza legata al coronavirus includa interventi legati alle priorità politiche dei Democratici, come l’allentamento delle politiche sull’immigrazione, la sovvenzione delle fonti rinnovabili e della cosiddetta “Green Economy”, le politiche di genere ed altre, anche tramite rigide condizioni per l’accesso delle aziende Usa a contributi e linee di credito.(Nys)