Cile: coronavirus, governo decreta quarantena nella capitale dopo aumento record di contagi

- Il governo cileno di Sebastian Pinera ha esteso oggi la quarantena obbligatoria a tutta l'area metropolitana della capitale Santiago del Cile.. La decisione è stata presa a partire dal notevole incremento dei contagi registrato nelle 24 ore precedenti, con 2660 nuovi casi confermati. Si tratta di un salto di quasi 1000 casi in più rispetto al maggior registro precedente e che porta a 34.381 invece il numero di contagi totale registrato nel paese. Sono dodici invece i decessi che si aggiungono al registro precedente, per un totale di 347 morti dall'inizio della pandemia. La quarantena obbligatoria è stata annunciata inoltre su tutto il territorio per le persone maggiori di 75 anni a partire da venerdì prossimo. L'aumento esponenziale dei contagi sta mettendo a prova la tenuta dell'intero sistema secondo quanto ha ammesso lo stesso ministro della Salute, Jaime Manalich. "Abbiamo richieste in diverse zone del paese e stiamo facendo uno sforzo per fare in modo che la rete ospedaliera continui ad essere in grado di ricevere tutti quelli che hanno bisogno", ha detto il ministro.(Brp)