Usa: aumento dei prezzi degli alimentari record, più 2,6 per cento

- I prezzi di aprile per i beni alimentari come uova, carne e cereali hanno visto il picco mensile più alto in quasi cinquant'anni, secondo l'ultimo rapporto del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Complessivamente, i prezzi dei generi alimentari sono saliti in media del 2,6 per cento, l'aumento più elevato dal febbraio 1974. L'indice dei prezzi per le uova è salito di oltre il 16 per cento. Dato che i consumatori acquistano più generi alimentari e mangiano a casa più spesso, David Ortega, economista alimentare e professore associato presso la Michigan State University, ha dichiarato di ritenere che si tratti di un problema di speculazioni: "Ciò che stiamo vedendo qui sono le forze economiche in gioco, ma anche la capacità di resistenza del nostro sistema alimentare, che è in grado di fornire cibo a un prezzo ragionevole". (Nys)