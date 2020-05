Decreto Rilancio: Guerini, Difesa potenziata contro il Covid, Italia ha bisogno di ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiero e orgoglioso: con queste parole il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha definito il suo stato d'animo in merito "al prezioso contributo che le Forze armate stanno fornendo al paese e la Difesa potrà contare su un pacchetto aggiuntivo di disposizioni del valore complessivo di circa 100 milioni di euro che permetteranno sia di supportare più efficacemente lo sforzo per il superamento dell’emergenza COVID-19, sia di preparare lo strumento militare ad affrontare al meglio eventuali analoghe sfide future”. Guerini ha commentato così in una nota, diramata al termine del Consiglio dei ministri, l’approvazione da parte del Governo dello schema del decreto-legge “Rilancio”. “Molti dei provvedimenti approvati oggi serviranno a superare i problemi causati da questa crisi sanitaria, ora è necessario un vero e proprio rilancio perchè il Paese ha bisogno di ripartire”– ha continuato Guerini. “Viva soddisfazione”, ha espresso il ministro “per l’approvazione delle numerose norme inserite nel provvedimento su proposta del ministero della Difesa”. (segue) (Com)