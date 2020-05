Decreto Rilancio: Guerini, Difesa potenziata contro il Covid, Italia ha bisogno di ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molte novità riguardano il personale – ha aggiunto Guerini – sono, infatti, previste misure che consentono il prolungamento della ferma dei volontari non in servizio permanente, per salvaguardare l’operatività delle Forze Armate a seguito della sospensione dei reclutamenti determinata dalla pandemia, nonché di gestire in maniera semplificata la ripresa dei concorsi e dei corsi interrotti o differiti per la medesima ragione”. Per il personale dell'operazione Strade sicure, orientato a concorrere su tutto il territorio nazionale al contenimento della diffusione del Covid-19, “viene incrementato fino al 31 luglio 2020 di 500 unità, da sommare alle 7.303 al momento impiegate, potendo anche fruire per tutto il periodo di un tetto mensile di straordinario individuale pari a 40 ore. Sono state infine garantite risorse integrative per lo straordinario ai medici e agli infermieri militari nonché al personale delle sale operative che coordinano le attività emergenziali”, ha aggiunto Guerini. (segue) (Com)