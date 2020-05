Usa: calo vaccinazioni, si teme focolaio di malattie contagiose in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo autunno negli Stati Uniti potrebbe verificarsi un nuovo focolaio di malattie contagiose a causa del calo delle vaccinazioni avvenuto durante la pandemia di coronavirus. A dirlo oggi al Congresso è un ex commissario della Food and Drug Administration. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Abbiamo visto una riduzione del 90 per cento delle prescrizioni per le vaccinazioni, sia quelle per le vaccinazioni pediatriche, sia per quelle contro la polmonite per anziani", ha detto Scott Gottlieb al neocostituito comitato della Camera dei rappresentanti sulla crisi del coronavirus. "Potremmo molto, molto probabilmente vedere focolai di morbillo e altre patologie a causa del calo dei tassi di vaccinazione". Gottlieb ha testimoniato che c'è stato anche un aumento dei malati di cancro che mancano agli appuntamenti di chemioterapia, da quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. “Stiamo vedendo le conseguenze sulla salute pubblica dalle azioni che abbiamo intrapreso, non c'è dubbio. Ora, l'alternativa era ugualmente impegnativa, perché senza fermare l'epidemia, non avremmo davvero un sistema sanitario funzionale", ha detto Gottlieb. (Nys)