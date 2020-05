Usa: Cuba torna in lista nera dei Paesi che non cooperano su terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha incluso Cuba nell'elenco dei paesi che nel 2019 non hanno collaborato con gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, in cui non era elencato dal 2015, unendosi così alla Corea del Nord, all'Iran, alla Siria e il Venezuela, che erano già lì. Lo riporta la stampa internazionale. Il dipartimento diretto da Mike Pompeo ha gettato l'attenzione su Cuba, dal momento che "è il primo anno in cui è stato certificato come un paese che non ha pienamente collaborato dal 2015". L'isola dei Caraibi è stata esclusa dalla "lista nera" dopo l'inizio dello storico dialogo tra Washington e L'Avana per ripristinare le relazioni diplomatiche. L'amministrazione statunitense ha giustificato l'inclusione di Cuba nell'elenco per essersi rifiutata di estradare in Colombia i membri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) che hanno partecipato ai colloqui di pace svoltisi tra il 2017 e il 2019 a L'Avana. Il dipartimento di Stato Usa ha anche accusato il governo Miguel Díaz-Canel di ospitare "numerosi fuggitivi della giustizia degli Stati Uniti ricercati per violenza politica, molti dei quali vivono a Cuba da decenni". (Nys)