Usa: sondaggio Refinitiv, previste 2,5 milioni di domande indennità disoccupazione questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli economisti intervistati da Refinitiv stimano che almeno 2,5 milioni di statunitensi faranno domanda per l'indennità di disoccupazione giovedì, portando a 36 milioni il numero di posti di lavoro persi nel Paese nelle ultime otto settimane. Lo riporta l'emittente "Cnn". Sebbene le cifre siano in calo ogni settimana da quando hanno raggiunto il picco di 6,9 milioni di richieste nell'ultima settimana di marzo, questi livelli elevati indicano che l'economia degli Stati Uniti si trova ancora in un punto critico. Secondo il rapporto mensile sull'occupazione del Bureau of Labor Statistics Usa, il Paese ha perso oltre 20 milioni di posti di lavoro nel solo mese di aprile, portando il tasso di disoccupazione al 14,7 per cento. Secondo "Cnn" le richieste di disoccupazione settimanali per la prima volta sono una misura in tempo reale dell'economia e del mercato del lavoro. Nel complesso, il messaggio sembra essere che le cose non stanno peggiorando, ma la recessione è senza precedenti. (Nys)