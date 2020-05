Servizi: Volpi (Copasir), bene Caravelli all'Aise, Carta valore aggiunto a Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Raffaele Volpi, esprime "soddisfazione" per la nomina del generale Giovanni Caravelli alla direzione della Aise, l'Agenzia informazione e sicurezza esterna. "Al generale Luciano Carta, che lascia l'incarico dopo aver raggiunto straordinari risultati, un sentito e non formale ringraziamento per il lavoro svolto - afferma Volpi in una nota -. Luciano Carta, per profilo professionale e personale, sarà certamente un valore aggiunto alla presidenza di Leonardo importante azienda strategica per il Paese. A Gianni Caravelli auguro buon lavoro, conoscendo le doti umane e la consolidata conoscenza dell'agenzia e la approfondita competenza nei maggiori teatri di crisi. Due servitori dello Stato per cui nutro profonda stima che ora, anche da posizioni diverse, contribuiranno certamente ad arricchire le sinergie del sistema Italia. Buon lavoro ad entrambi".(Rin)