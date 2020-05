Coronavirus: Usa, per Trump le scuole devono riaprire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una deposizione di fronte alla commissione Salute del Senato federale Usa, Fauci ha spiegato che la conta ufficiale delle vittime, giunta a circa 80mila, non tiene conto delle persone decedute a causa del virus che non si sono recate negli ospedali del paese, e che dunque non hanno ottenuto una diagnosi. “Non posso dire con esattezza quanto più alto (sia il numero delle vittime) in termini percentuali, ma è quasi certamente superiore”, ha dichiarato l’esperto, che dirige l’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive degli Stati Uniti. (segue) (Nys)