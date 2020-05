Difesa: Germania, cantieri navali Luerssen e Gnyk avviano fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cantieri navali Luerssen di Brema e German Naval Yards di Kiel (Gnyk) hanno concluso un accordo preliminare per fondersi e formare il principale operatore del settore in Germania, attivo nella realizzazione di navi militari. È quanto annunciato da entrambe le società nella serata di ieri, 13 maggio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, se la fusione andasse in porto, Luerssen e Gnyk insieme riuscirebbero a sottrarre a Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato tedesco Thyssenkrupp, il primato nel settore della cantieristica militare in Germania. Come scrive “Handelsblatt”, il consolidamento del comparto delle costruzioni navali arriva “in ritardo”. Rispetto ad altri paesi, in Germania il settore è caratterizzato da “troppi fornitori in lotta per pochi ordini”. In particolare, Luerssen, Gnyk e Tkms sono di “dimensioni troppo limitate per sopravvivere” contro grandi concorrenti come la società di cantieristica navale francese Naval Group. Dalla fusione tra Luerssen e Gnyk potrebbe trarre vantaggio anche la marina tedesca. Il governo federale intende investire oltre 10 miliardi di euro per potenziare le forze navali. Un esempio è la commessa per la realizzazione della fregata multiruolo Mks 180, futura ammiraglia della marina tedesca, assegnata il 13 gennaio scorso ai cantieri Blohm und Voss di Amburgo, parte del gruppo Luerssen, con la direzione dei concorrenti olandesi Damen. Alla gara per ottenere la costruzione della Mks 180 aveva partecipato anche Gnyk con Tkms come subappaltatore. L'assegnazione dell'appalto per la realizzazione di un numero di unità di tale classe compreso tra quattro a sei è soggetta al ricorso delle parti sconfitte. Intanto, secondo “Handelsblatt”, il governo federale ha accolto con favore “il consolidamento dei cantieri navali”. (segue) (Geb)