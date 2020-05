Difesa: Germania, cantieri navali Luerssen e Gnyk avviano fusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda metà di aprile scorso, erano circolate alcune indiscrezioni secondo cui Luerssen, Gnyk e Tkms avrebbero avviato colloqui, mediati dal governo federale, per fondersi e formare il maggior gruppo di cantieristica navale in Germania, impegnato esclusivamente nella realizzazione di navi militari. Il modello sarebbe stata Naval Group. Allora, da Luerssen avevano fatto sapere di ritenere “ragionevole e necessario un consolidamento delle aziende di sistema della cantieristica navale tedesca al fine di rafforzarne in maniera sostenibile la competitività internazionale”. A ogni modo, Luerssen non aveva voluto rilasciare commenti sui colloqui con Gnyk e Tkms. A sua volta, l'amministratore delegato di Gnyk, Joerg Herwig aveva affermato: “Soltanto un forte operatore tedesco garantirà ed espanderà il settore dell'alta tecnologia navale della Germania”. Come scopo del consolidamento, l'Ad di Gnyk aveva citato anche la necessità di preservare migliaia di posti di lavoro e la localizzazione dei cantieri navali in Germania. Per Gnyk, aveva detto Herwig, il consolidamento del settore navale tedesco è “necessario” e rappresenta “un'opportunità”. (Geb)