Libia: fonti locali a Nova, forze governative hanno distrutto la sala operazioni dell'Lna

- Fonti libiche hanno riferito ad Agenzia Nova che le forze governative di Al-Wefaq sono riuscite a distruggere la sala delle operazioni di disturbo dell'Esercito nazionale libico (Lna). Le fonti confermano il successo dell'aereo volante per la prima volta in otto mesi nel colpire in profondità le forze armate libiche a Tripoli. Le fonti confermano anche l'intenzione del governo di Al-Wefaq di entrare nella base di Watteya, da cui si mobilità il numero più alto di militanti dell'Lna. (Nys)