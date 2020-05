Usa: appello bipartisan dei governatori a combattere la "pandemia rossa, bianca e blu".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori di maggioranza e opposizione degli Stati Uniti hanno sollecitato i legislatori di Washington a mettere da parte gli interessi di partito e fornire soccorso alle città e agli Stati federali che si trovano in rovina economica. L'appello, presentato da esponenti del Partito repubblicano e di quello democratico, ha fatto seguito alla presentazione martedì di un pacchetto di aiuti di coronavirus da oltre 3 mila miliardi di dollari da parte dei democratici nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Nel testo si definisce il coronavirus come una "pandemia rossa, bianca e blu", colori che rimandano alla bandiera degli Stati Uniti. Senza menzionare specificamente il disegno di legge di martedì, che deve affrontare la sfida legislativa dei repubblicani, l'organizzazione bipartisan National Governors Association ha chiesto al Congresso di fornire "urgenti sgravi fiscali statali". La crisi, si legge nel documento, "non attacca i democratici o i repubblicani. Attacca gli americani". Il presidente dell'associazione è il governatore repubblicano del Maryland, Larry Hogan e il suo vice presidente è Andrew Cuomo, governatore democratico di New York. (Nys)