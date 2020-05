Usa: uso della tortura, opposizione chiede chiarimenti al candidato di Trump all'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri del Comitato di intelligence del Senato degli Stati Uniti hanno scritto al candidato di Trump per il ruolo di direttore dell'intelligence nazionale (DNI), per avere chiarimenti sulle sue opinioni sull'uso della tortura da parte delle agenzie di spionaggio. Lo riporta la stampa internazionale. In una lettera al deputato John Ratcliffe, il senatore democratico Dianne Feinstein e il senatore Angus King, un indipendente, hanno dichiarato di non essere soddisfatti delle sue risposte alle domande sulla tortura in un'audizione per la nomina del comitato di intelligence il 5 maggio. Quando gli è stato chiesto se credeva che le cosiddette "tecniche di interrogatorio potenziate" utilizzate dalla Central Intelligence Agency sui sospetti militanti di al Qaeda fossero coerenti con le leggi statunitensi e internazionali che proibivano la tortura, Ratcliffe ha risposto che "non aveva condotto ricerche e analisi legali e fattuali necessarie per rispondere correttamente a questa domanda". E quando King ha chiesto a Ratcliffe se riteneva che il waterboarding violasse la legge anti-tortura, Ratcliff ha risposto dicendo che "la tortura è illegale", una risposta che i senatori hanno giudicato come "evasiva". (Nys)