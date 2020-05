Usa-Canada: fonti stampa, divieto ai viaggi non essenziali esteso fino al 21 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che i colloqui sul confine "stanno andando bene e siamo fiduciosi di poter continuare a proteggere i canadesi", aggiungendo che la collaborazione complessiva con gli Stati Uniti è stata eccezionale. Un funzionario americano ha affermato che anche Washington e il Messico dovrebbero estendere restrizioni simili ai viaggi non essenziali. Separatamente, una fonte del governo messicano ha affermato che un'estensione per un periodo limitato sembra probabile. Le province canadesi dell'Ontario e del Quebec sono adiacenti allo stato di New York, uno degli epicentri statunitensi della malattia. "Gli Stati Uniti sono un paese che ha ancora casi e sta ancora cercando di gestire i focolai ... presenta un rischio per il Canada da quella prospettiva", ha detto ieri Theresa Tam, il principale funzionario della sanità pubblica del Canada. (Nys)