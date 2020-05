Servizi: Tofalo su nomina Caravelli all'Aise, da presidente Conte scelta attenta ed equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha nominato questa sera il nuovo Direttore dell'Aise, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna. Si tratta del generale Giovanni Caravelli", lo scrive il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Ci saluta il generale della Guardia di Finanza Luciano Carta - afferma Tofalo - che, dopo più di 3 anni ai vertici dell'Aise, prima come vicedirettore e da circa un anno e mezzo come direttore, andrà a breve in congedo per assumere poi l'incarico di presidente di Leonardo spa. Il mio grazie - aggiungte Tofalo - al direttore Carta per il delicato lavoro svolto in questi anni, a servizio delle più alte istituzioni, con grande professionalità ed estremo equilibrio. L'aver riportato a casa Silvia Romano è solo una delle ultime importanti attività che suggellano un percorso di carriera, principalmente nella GdF, difficilmente eguagliabile. Sono certo che farà molto bene anche alla presidenza del nostro colosso e campione industriale della difesa Leonardo. Lo succede quindi il generale Giovanni Caravelli, già vicedirettore dell'Agenzia esterna da circa 6 anni. Al generale Caravelli, alto ufficiale di grande esperienza in ambito intelligence, vanno i miei complimenti e soprattutto l'augurio di buon lavoro. Sono certo che continuerà a guidare il Servizio esterno con impegno, dedizione e sacrifico". Infine, conclude Tofalo, "con questa scelta attenta ed equilibrata, il presidente del Consiglio, ancora una volta, dimostra la sua grande sensibilità nella gestione dei servizi segreti italiani, cuore pulsante a difesa e salvaguardia della nostra democrazia". (Com)