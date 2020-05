Coronavirus: Usa, per Trump le scuole devono riaprire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Trump ha affermato che i commenti di Anthony Fauci, il capo della task force anticoronavirus della Casa Bianca, secondo cui alcune scuole non dovrebbero riaprire in autunno non è stata una "risposta accettabile". Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha testimoniato martedì a Capitol Hill e ha suggerito che le scuole vadano aperte con cautela, e in alcuni luoghi forse non in autunno. Trump si è detto "sorpreso" da questa risposta, insistendo affinché la maggior parte delle scuole riaprano in autunno. "Stiamo aprendo il nostro Paese. La gente lo vuole aperto. Le scuole saranno aperte”, ha detto Trump. (Nys)