Canada: Trudeau, produttori petroliferi siano attenti al clima o perderanno investimenti

- I produttori petroliferi canadesi devono fissare obiettivi chiari per combattere i cambiamenti climatici, se vogliono continuare ad attirare capitali globali, ha dichiarato il premier del Canada, Justin Trudeau. Lo riporta il sito "Globalnews". I commenti di Trudeau arrivano quando la più grande banca giapponese per attività ha dichiarato che limiterebbe le transazioni che coinvolgono le sabbie bituminose, mentre il fondo sovrano da mille miliardi di dollari della Norvegia ha inserito nella lista nera quattro delle maggiori società del settore. "Abbiamo visto gli investitori di tutto il mondo considerare i rischi associati ai cambiamenti climatici come parte integrante delle decisioni di investimento che prendono", ha detto Trudeau ai giornalisti, aggiungendo che molte aziende del settore energetico hanno capito che il clima degli investimenti sta cambiando. "C'è bisogno di una leadership chiara e di obiettivi chiari da raggiungere nella lotta ai cambiamenti climatici per attingere al capitale globale".(Nys)