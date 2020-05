Decreto Rilancio: Zingaretti, rimettiamo in moto Italia, ora soldi in tasca e semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd Nicola Zingaretti in merito al decreto Rilancio afferma che "ora è tempo di rimettere in moto l’Italia. Sicurezza e rilancio sono le nostre parole d’ordine. Con il decreto di oggi - spiega in una nota - il governo ha messo in campo 55 miliardi per imprese, lavoratori e famiglie. Il più grande investimento sull'università, sulla salute, incentivi green, aiuti per non lasciare sole le persone e le imprese. Risorse senza precedenti nella storia della Repubblica. Ora - conclude - due priorità: soldi in tasca e massima semplificazione. Gli italiani vogliono soluzioni". (Com)