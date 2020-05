Coronavirus: New York, 20.316 morti su 184.319 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 15.233 decessi confermati e almeno 5.083 morti probabili per Covid-19 nello Stato di New York, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Lo Stato, il più colpito dalla pandemia di tutto il Paese, ha contato almeno 185.206 casi positivi al coronavirus e oltre 49 mila ricoverati in ospedale. Da circa un mese gli Stati Usa hanno iniziato ad includere i decessi “probabili” da coronavirus nei propri bollettini. Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, nonostante Trump prema per riaprire, ha esteso le chiusure delle attività non essenziali fino al 15 maggio.(Nys)