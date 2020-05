Decreto Rilancio: Bellanova, Stato più forte del caporalato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio richiamare e sottolineare un punto per me, per la mia storia, fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta del governo, gli invisibili saranno meno invisibili: chi è stato sfruttato non sarà più invisibile". Lo ha affermato il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm. Visibilmente commossa, la ministra, che ha fortemente voluto la norma sulle regolarizzazioni dei lavoratori, ha aggiunto "da oggi possiamo dire che vince lo Stato perché è più forte del caporalato". (Rin)