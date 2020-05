Usa: Trump, le pmi che non meritano i fondi Ppp devono restituirli entro giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il suo governo inseguirà tutte le società che non meritano prestiti a fondo perduto e non li restituiranno entro giovedì. Lo riporta la stampa internazionale. Il cosiddetto “Paycheck Protection Program” (Ppp) è piano di sostegno alle piccole medie imprese gestito dalla Small Business Administration e introdotto dal Cares Act, che ha messo in campo 349 miliardi di dollari per prestiti bancari con garanzia pubblica da concedere a condizioni agevolate alle imprese con meno di 500 dipendenti. Questi prestiti sono completamente perdonati se i mutuatari continuano a pagare i dipendenti. Ma non appena è stato lanciato il programma, che ora ha avuto due round di finanziamento, ha creato polemiche l'invio di soldi anche a ristoranti apparententi a grandi catene, università miliardarie e altre grandi società. I destinatari che non hanno preso i soldi in buona fede hanno tempo fino a giovedì per restituirli, ha detto Trump in conferenza stampa. (Nys)