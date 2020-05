Coronavirus: Usa, per Trump le scuole devono riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è convinto che le scuole dovrebbero riaprire agli studenti, poiché "l'impatto sui giovani è molto limitato". Lo riporta l'emittente "Cnn". In conferenza stampa, Trump ha affermato che gli insegnanti di una certa età dovrebbero “forse dovresti rimanere fuori per un po' di più", ma che bisogna mandare di nuovo gli alunni a scuola. Il presidente ha specificato che la decisione di riaprire le scuole spetta ai governatori degli Stati federali ma, ha detto, "il loro Stato non è aperto se le scuole non sono aperte". (segue) (Nys)