Difesa: Fincantieri, no comment su colloqui con Thyssenkrupp ma c'è interesse a consolidamento industria Ue

- Il gruppo di difesa tedesco Thyssenkrupp avrebbe avviato dei colloqui con il costruttore navale italiano Fincantieri, per formare una joint venture a livello europeo capace di mobilitare vendite combinate del valore di 3,7 miliardi di dollari. I colloqui, riferiscono i media internazionali, riguardano in particolare lo sviluppo della divisione Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), che costruisce sottomarini e navi di superficie. In Fincantieri non confermano né smentiscono la notizia, ma una fonte del gruppo italiano ha ribadito ad Agenzia Nova che "il nostro primario interesse è portare avanti un discorso di consolidamento dell'industria europea della difesa, già avviato con i francesi, e se questo potesse portare a bordo anche i tedeschi aumenterebbe naturalmente la massa critica nei confronti della competizione straniera, che oggi vuol dire Corea, Cina, India”. (Res)