Rpt-Decreto Rilancio: Conte, per le imprese 15-16 miliardi

- Correzione alla fonte nel testo.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm, ha spiegato che "le misure di sostegno per le imprese sono circa 15-16 miliardi che saranno erogati in varie forme: per le più piccole avremo anche indennizzi a fondo perduto". "Tagliamo anche 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato", ha aggiunto. (Rin)