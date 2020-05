Decreto Rilancio: fondi per uffici giudiziari, Polizia penitenziaria, assunzioni e norme su esami magistrati, avvocati e notai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri contiene importanti misure e stanzia cospicui fondi per incentivare la ripartenza della macchina della Giustizia nella "Fase 2" della pandemia. Tra i provvedimenti più importanti da segnalare - riferisce una nota del ministero della Giustizia - le "misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia". Saranno circa 40 i milioni investiti per la sanificazione degli uffici giudiziari, l’acquisto di pc portatili per il lavoro agile e per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale di Polizia penitenziaria, direttori del dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. (segue) (Com)